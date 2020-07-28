Российским туристам объяснили новые правила въезда в Турцию

Теперь придется заполнять специальную анкету

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что для въезда в Турцию россиянам не нужны визы и справки с отрицательным тестом на коронавирус.

Как отметили в АТОР, во время полета туристов попросят заполнить специальную анкету. Там нужно будет указать номер кресла в самолете, адрес пребывания в Турции, контакты для связи и сведения о самочувствии.

В аэропорту у пассажиров измерят температуру, передает ТАСС. Если у туриста обнаружат симптомы COVID-19, ему предложат сдать бесплатный тест на коронавирус.

Россиян с подозрением на COVID-19 изолируют, а при необходимости отправят в турецкий госпиталь. Пассажиров, которые летели с предположительно зараженным, отправят на карантин.

Напомним, что с 1 августа самолеты с россиянами начнут летать в Анкару и Стамбул, а с 10 августа - в Анталью, Бодрум и Даламан.

Кроме того, Россия возобновляет авиасообщение с Великобританией и Танзанией. Чтобы попасть в Британию, россиянам придется соблюдать двухнедельную самоизоляцию по прибытии. Для отдыха в Танзании гражданам России необходимо оформить визу.

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