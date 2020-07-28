Названы ранние признаки рака печени

Их нельзя игнорировать, лучше сразу обратиться к врачу
Нарастающую боль в животе нельзя игнорировать, так как она может быть признаком рака печени.
Об этом заявил профессор кафедры фармакологии, доктор медицинских наук Дина Сакаева. Среди других симптомов онкологии печени специалисты выделяют боли в правом подреберье, плохой аппетит, незапланированное похудение.
Стоит обратить внимание на температуру тела выше 37.5 градусов Цельсия и асцит - скопление в брюшной полости жидкости, особенно на фоне болей в животе, передает Kp.ru ("Комсомольская правда").
Для диагностики рака печени рекомендуются сделать УЗИ, КТ, исследование крови (по уровню альфа-фетопротеина) или лапароскопию.
Чтобы не допустить появление этого вида онкологии, нужно пройти вакцинацию от гепатита В, своевременное лечение гепатита В и С, алкоголизма и регулярное наблюдение у гепатолога для больных циррозом и хроническими вирусными гепатитами (не реже 2-3 раз в год).Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"