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Названы ранние признаки рака печени

08:50
  • вторник
  • 28 июля 2020

Их нельзя игнорировать, лучше сразу обратиться к врачу

Нарастающую боль в животе нельзя игнорировать, так как она может быть признаком рака печени.

Об этом заявил профессор кафедры фармакологии, доктор медицинских наук Дина Сакаева. Среди других симптомов онкологии печени специалисты выделяют боли в правом подреберье, плохой аппетит, незапланированное похудение.

Стоит обратить внимание на температуру тела выше 37.5 градусов Цельсия и асцит - скопление в брюшной полости жидкости, особенно на фоне болей в животе, передает Kp.ru ("Комсомольская правда").

Для диагностики рака печени рекомендуются сделать УЗИ, КТ, исследование крови (по уровню альфа-фетопротеина) или лапароскопию.

Чтобы не допустить появление этого вида онкологии, нужно пройти вакцинацию от гепатита В, своевременное лечение гепатита В и С, алкоголизма и регулярное наблюдение у гепатолога для больных циррозом и хроническими вирусными гепатитами (не реже 2-3 раз в год).

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