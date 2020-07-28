Эксперт объяснил, почему россияне не любят вино

В этом россияне непохожи на европейцев

Доктор биологических наук Владимир Ковальзон объяснил, почему россияне больше любят крепкие алкогольные напитки, чем натуральные вина. По его словам, все дело в физиологии и отсутствии культуры потребления вина.

"Во Франции, Италии и Испании - там все знают, какое вино и когда надо пить. Там люди разбираются в сортах винограда и понимают, к какой еде какое вино подходит. У них есть винная культура. Они приучены пить вино и у них ферментная система с желудком привыкли к этому. У россиян от вина часто бывает изжога, поэтому они не любят натуральные вина. У нас их считают кислыми, а у европейцев организм адаптирован к этому", - сказал Владимир Ковальзон radiosputnik.ria.ru.

По его словам, человек должен сам подобрать себе вино по вкусу. Чтобы не было ни изжоги, ни головных болей.

При этом Ковальзон напомнил о вреде чрезмерного употребления алкоголя. Спиртное не вредно в малых дозах, подчеркнул он.

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