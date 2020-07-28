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На Кубани ликвидируют последствия смерча с градом

10:15
  • вторник
  • 28 июля 2020

Ветер срывал крыши с домов

Настоящий удар стихии пережили на Кубани. Жители рассказывают, как внезапно потемнело небо, налетел смерч с градом - срывало крыши, одной из них выбило окна в квартире на верхнем этаже, люди едва не пострадали.

Помимо разбитых стекол - много поврежденных автомобилей, некоторым предстоит серьёзный ремонт. По всему поселку повалены деревья, завалы разбирают аварийные бригады. По данным МЧС, сила ветра достигала 25 метров в секунду.

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Последствия смерча с градом на Кубани
Последствия смерча с градом на Кубани
Последствия смерча с градом на Кубани
Последствия смерча с градом на Кубани
Последствия смерча с градом на Кубани
Последствия смерча с градом на Кубани
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