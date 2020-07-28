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Юлия Липницкая впервые стала мамой

09:37
  • вторник
  • 28 июля 2020

Спортсменка месяц скрывала радостную новость

Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь. Фотографию с ребенком спортсменка опубликовала в своем инстаграме.

"Каталина. Нам сегодня месяц", - подписала снимок 22-летняя олимпийская чемпионка. Как оказалось, Липницкая месяц скрывала радостное событие от поклонников.

 

Отец Каталины - Владислав Тарасенко. Юлия встречается с ним уже несколько лет, но свадьбы пока не было.

Липницкая завершила спортивную карьеру в 2017 году. Сейчас звезда фигурного катания выступает в ледовых шоу и работает тренером.

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