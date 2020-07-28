Юлия Липницкая впервые стала мамой

Спортсменка месяц скрывала радостную новость
Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь. Фотографию с ребенком спортсменка опубликовала в своем инстаграме.
"Каталина. Нам сегодня месяц", - подписала снимок 22-летняя олимпийская чемпионка. Как оказалось, Липницкая месяц скрывала радостное событие от поклонников.
Отец Каталины - Владислав Тарасенко. Юлия встречается с ним уже несколько лет, но свадьбы пока не было.
Липницкая завершила спортивную карьеру в 2017 году. Сейчас звезда фигурного катания выступает в ледовых шоу и работает тренером.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"