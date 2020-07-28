Лиза Арзамасова показала помолвочное кольцо

Украшение оценили как минимум в 600 тысяч рублей

25-летняя актриса Лиза Арзамасова, которая встречается с 46-летним тренером по фигурному катанию Ильей Авербухом, продемонстрировала кольцо на безымянном пальце.

"Недавно Лиза вышла в прямой эфир и активно показывала там свое помолвочное кольцо. Дорогущее, скорее всего", - рассказала kp.ru ведущая YouTube-программы "Фигурвью" Елена Родина.

По ее мнению, Арзамасова и Авербух скоро объявят о свадьбе. Недаром они, как пишут СМИ, решили переехать в новый дом. Не исключено, что пара задумывается о детях.

Дизайнер украшений Влад Торхов посмотрел фото кольца Арзамасовой. "Примерная стоимость кольца Лизы Арзамасовой от 600 до 800 тысяч рублей. А если оно брендовое, то от 1,2 -1,3 миллиона рублей", - сказал эксперт.

О романе Арзамасовой и Авербуха стало известно 7 июля. Авербух заявил, что хотел бы беречь свою молодую возлюбленную от посторонних глаз. Звезда сериала "Папины дочки" сказала, что у них все хорошо. Обсуждать подробности личной жизни она пока не готова.

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