Губернатора Чукотки госпитализировали с подозрением на COVID-19

У главы региона пневмония и высокая температура

Главу Чукотского автономного округа Романа Копина госпитализировали с пневмонией после контакта с больным коронавирусом.

Об этом он сообщил в своем Instagram. Глава региона рассказал, что после контакта с инфицированным больным у него уже несколько дней держится высокая температура.

По результатам обследования - пневмония. Взяли тест на вирус, жду результатов", - написал Копин.

Губернатор напомнил россиянам, что пандемия еще не закончилась. Все еще необходимо соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и носить маску в общественных местах.

Чукотский автономный округ занимает последнюю строчку рейтинга по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии там зафиксировано 152 случая COVID-19, один пациент скончался.

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