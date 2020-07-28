Состояние перенесшей инсульт Кондулайнен ухудшилось в больнице

Она находится в палате интенсивной терапии

СМИ сообщили, что состояние 62-летней актрисы Елены Кондулайнен, которую на днях госпитализировали с инсультом, ухудшилось.

Telegram-канал Mash пишет, что знаменитость лежит в палате интенсивной терапии. У нее выявили острое нарушение мозгового кровообращения и сосудистое поражение головного мозга.

Кроме того, у Кондулайнен наблюдается заторможенность речи. "Положительной динамики врачи не видят", - пишут журналисты.

Елену Кондулайнен отправили в столичную клинику 24 июля. Ей стало плохо, когда она произносила тост в ресторане. В больнице подтвердили, что у звезды случился инсульт.

Заслуженная артистка России сыграла в фильмах "Сто дней до приказа", "Зверобой", "Бабник", "Русь изначальная".

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