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Катя Жужа родила второго ребенка

10:23
  • вторник
  • 28 июля 2020

Она поприветствовала малыша на английском языке

Экс-ведущая шоу "Дом-2" Катя Жужа родила ребенка в столичной клинике. Его пол и имя звезда держит в секрете. 
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"Добро пожаловать в новую жизнь", - написала Жужа на английском языке, обращаясь к новорожденному. Она опубликовала в Instagram свое фото с животиком. 

- Ура! Поздравляю! Здоровья малышу и мамочке! - пишут в комментариях. 

- Растите здоровенькими. 

- Здоровья и счастья вашей семье. 

- Растите самыми красивыми, самыми милыми, самыми здоровыми. Благополучия вашей семье! 

- Поздравляю. Это огромное счастье! 

Катя Жужа упорно скрывала вторую беременность. Вероятно, дело в том, что она долгое время не могла зачать. Полтора года она вместе с мужем - автогонщиком Артемом Маркеловым - бегала по врачам и сдавала анализы. Телеведущая даже стала задумываться об ЭКО, однако все обошлось. 

Напомним, что от предыдущих отношений у Жужи есть 12-летняя дочь.

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