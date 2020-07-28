Катя Жужа родила второго ребенка

Она поприветствовала малыша на английском языке
Экс-ведущая шоу "Дом-2" Катя Жужа родила ребенка в столичной клинике. Его пол и имя звезда держит в секрете.
"Добро пожаловать в новую жизнь", - написала Жужа на английском языке, обращаясь к новорожденному. Она опубликовала в Instagram свое фото с животиком.
- Ура! Поздравляю! Здоровья малышу и мамочке! - пишут в комментариях.
- Растите здоровенькими.
- Здоровья и счастья вашей семье.
- Растите самыми красивыми, самыми милыми, самыми здоровыми. Благополучия вашей семье!
- Поздравляю. Это огромное счастье!
Катя Жужа упорно скрывала вторую беременность. Вероятно, дело в том, что она долгое время не могла зачать. Полтора года она вместе с мужем - автогонщиком Артемом Маркеловым - бегала по врачам и сдавала анализы. Телеведущая даже стала задумываться об ЭКО, однако все обошлось.
Напомним, что от предыдущих отношений у Жужи есть 12-летняя дочь.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"