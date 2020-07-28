Эксперт назвал самые популярные пароли у россиян

Не самые надежные, к сожалению

Самыми популярными паролями у россиян с начала 2020 года стали цифровые и клавиатурные комбинации.

Об этом сообщил основатель DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян. В топ-10 вошли: 123456, 123456789, qwerty, 12345, password, 123456786, qwerty123, 1q2w3e, 111111, 1234567890.

Из кириллических паролей самые популярные: "пароль", "йцукен", "я", "любовь", "привет", "наташа", "максим", "андрей", "солнышко".

"Их легко запомнить, однако стоит помнить, что кириллические символы в паролях разрешены далеко не везде", - рассказал основатель DeviceLock.

Оганесян предупредил, что взломщики быстро подбирают пароли, состоящие только из цифр или распространенных сочетаний букв. Не стоит использовать в качестве пароля даты рождения, имена близких и номера телефонов. Эту информацию преступники могут найти в социальных сетях.

Надежный пароль должен состоять, как минимум, из 8-10 знаков и включать буквы в разных регистрах, а также спецсимволы.

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