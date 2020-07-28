В России за сутки выявили 5395 новых заболевших коронавирусом

Скончались 150 человек

В России за минувшие сутки выявили еще 5395 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 823515.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 674. В Подмосковье заболели еще 126 человек.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончались 150 человек с коронавирусом. Из них 10 — в Москве. С начала эпидемии в России умерли 13504 человека.

Вылечились от коронавируса 8888 человек, в том числе в Москве - 827. Общее число выздоровевших достигло 612217.

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