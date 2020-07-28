Зеленского задумали отправить в отставку после решения по Донбассу

Митингующие предъявляют президенту Украины ультиматум

Всеобъемлющий режим прекращения огня в Донбассе соблюдается. С момента вступления перемирия в силу прошло чуть более суток. В ДНР и ЛНР не фиксируют никаких нарушений. А вот со стороны киевских силовиков поступают мнимые претензии. Не обходится и без провокаций.

Старая грязная простынь, вывешенная бойцами ВСУ напротив позиций донецких ополченцев. На ней в одном предложении - вся суть того, что думают украинские военные о мире в Донбассе. Перевод явно не требуется.

Если не считать этой выходки, то в целом режим прекращения огня на границе соблюдается. А вот в Киеве весь вечер бушевали страсти.

Националисты, партийцы "Евросолидарности" Порошенко, ветераны АТО и им сочувствующие. Требует от президента уйти в отставку. Называют его предателем Украины. А все из-за того, что Зеленский сделал первый, хотя и не самостоятельный шаг на пути к миру в Донбассе. Но вот парадокс. В толпе тоже много кричат о том, что Украине нужен мир. Но только через войну с Донецком и Луганском. Война - до победного конца.

"Их немного, это пассионарное меньшинство, есть такой термин, которое считает, что оно является носителем единственно верной политической позиции, а все кто с ней не согласен, они даже не патриоты, они недограждане какие-то", - заявил политолог Кирилл Молчанов.

Митингующие предъявляют Зеленскому ультиматум. Начали с требований отмены перемирия. Но список оказался куда шире. Вот уже звучат призывы усилить санкции против России. Не предоставлять Донбассу право провести выборы и особого статуса. Срок Зеленскому - до 24 августа. Если не пойдет на уступки, радикалы грозят переворотом.

- Мы зайдем в залы, перекроем вокзалы, аэропорты, чтобы никто не смог сбежать из страны. Они предают интересы Украины, преследуют патриотов, но мы не дадим им капитулировать перед Россией.

Митинг должен был превратиться в общенациональный. Но протестующие вышли только в Киеве и Харькове. Всего - не больше 2-3 тысяч человек. Толпа пела гимны, путая национальный с бандеровским. Призывала судить генералов, отдавших приказ ВСУ соблюдать перемирие. Все это действо было больше похоже на спектакль, в котором у каждого своя роль и гонорар.

"На этой войне, на боевых действиях, на мародерстве, на обстрелах, на списании боеприпасов и оружия кормится огромная часть украинского общества и не только в армии – всевозможные волонтеры, активисты, соросята, грантоеды всевозможные и так далее", - сказал политолог Владимир Корнилов.

Зеленский к протестующим не вышел. Толпа в отместку скандировала в адрес президента и его администрации нецензурные кричалки. Но странно, что те, кто собрался под флагами "Евросолидарности" и страстно хотел поднять миротворца Зеленского на вилы, совсем забыли, что режимы прекращения огня и перемирия на границе с Донбассом неоднократно объявлял и Порошенко. Он главный организатор сегодняшних протестов.

"Мы полны решимости, военные, полиция, пограничники - все выполняют мой приказ, верховного главнокомандующего, прекратить огонь вдоль всей линии соприкосновения с Донецкой и Луганской областями", - заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.

Впрочем, сам затейник очередного майдана – Порошенко - на мероприятие не пришел. По уважительной причине. У него отпуск. Народный депутат зафрахтовал чартер за 15 тысяч евро и улетел отдыхать в Турцию. Его ближайшие соратники Парубий и Турчинов тоже не появились. Скоро выборы в местные органы власти. И репутация ярых поборников войны не принесет голосов. Куда проще повоевать за избирателей, пытаясь свалить Зеленского с помощью давно прирученных националистов и радикалов.

Тимур Абдуллаев, Виталий Марченко. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"