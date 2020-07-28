Президентство Трампа назвали самой страшной эпохой в истории США

Однако американский лидер считает иначе - впереди у страны якобы "золотая эпоха"

В американский Портленд для борьбы с беспорядками направлены сотрудники федеральных силовых ведомств. Вандалам, которые оскверняют памятники, грозит десять лет тюрьмы - об этом сегодня напомнил Дональд Трамп. Он также пообещал скорое наступление в США "золотого века".

Отчаянный крик "Революция никогда не умрёт", который громким эхом раскатывается по уставшему от ночных погромов городу - практически лозунг того, что сейчас происходит в Портленде. Разбитые витрины, горящие автомобили и клубы слезоточивого газа. Не утихают беспорядки и в десятках других американских городов. 2020 год по уровню насилия стремительно догоняет 1968, когда протестное движение буквально захлестнуло США.

Управы, чтобы приструнить эту вакханалию - кажется, нет. Местные власти продолжают активно протестовать против присутствия федералов, объясняя: ситуация радикального вмешательства не требует. Президент США грозит каждому протестующему, который в пылу борьбы с несправедливостью портит городское имущество - 10 годами лишения свободы. А вот демократы считают, что виноват во всём Дональд Трамп. Это его действия превратили эталонную демократию в бурлящий котёл ненависти друг к другу. Конгрессмен Вэл Демингс, которую по слухам, Джо Байден в случае своей победы видит на посту вице-президента, отмечает: Америка Трампа - самая страшная эпоха в истории США.

"Президент делает всё возможное, чтобы вселить страх и чтобы ещё больше разделить нас как нацию. Не забывайте, что мы говорим о президенте, который уже показал, что ради победы он будет жульничать и сеять дезинформацию. При этом он не прочь разрешить иностранным державам вмешательство в выборы", - говорит Демингс.

Рейтинги действующего президента стремительно падают. 80% американцев утверждают, что страна движется в неправильном направлении. Существенно снизился коэффициент одобрения властью и в других сферах деятельности. На все упрёки Трамп - пусть косвенно, но отвечает. В лучших традициях излюбленного правила - хвалит сам себя и называет своё управление страной - весьма эффективным. Да и вообще - не за горами золотая эпоха США!

"Лживые СМИ пытаются сделать из протестующих в Портленде и Сиэтле - милых и невинных людей, которые просто вышли на прогулку. На самом же деле это больные и невменяемые анархисты, которые планомерно уничтожают наши города. То ли ещё будет, если на выборах победит "Сонный Джо" - марионетка левых. Рынки рухнут, а города сгорят! Мы же скоро победим вирус и тогда в США наступит золотой век!" – уверен Трамп.

До конца первого президентского срока у Трампа осталось 100 дней. Времени, чтобы убедить электорат голосовать за него, всё меньше. По последним опросам, оппонент-демократ Джо Байден в национальных рейтингах опережает республиканца на 10%! Более того, нынешний глава Белого дома отстаёт и в тех штатах, которые принесли ему победу в 2016 году.

Александра Сергомасова, Александр Ковалёв. "ТВ Центр".

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