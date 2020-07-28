Экипаж МКС возобновил поиск источника бензола

Космонавты взяли пробы воздуха в двух модулях

Экипаж Международной космической станции сегодня возобновил поиск источника бензола с помощью нового оборудования, которое недавно доставил на орбиту грузовой корабль "Прогресс".

Космонавты взяли пробы воздуха в двух модулях - российском и американском. Об утечке токсичного вещества стало известно ещё в апреле. В Роскосмосе тогда заявили, что концентрация не превышает предельно допустимую норму и не угрожает здоровью экипажа. В качестве меры предосторожности на станции установили угольные фильтры.

Откуда бензол поступает в воздух МКС, до сих пор не ясно. Ранее поиск источника пришлось прервать - единственный газоанализатор, который был в распоряжении экипажа, сломался.

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