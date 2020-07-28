Жителей Вьетнама поразила более агрессивная форма коронавируса

Инфекцию выявили в курортном городе Дананг

Во Вьетнаме - вспышка нового типа коронавируса. Он, как утверждают местные власти, более агрессивный и быстрее перетекает в тяжелую форму.

Инфекцию выявили в курортном городе Дананг и близлежащих провинциях. До этого новые случаи во Вьетнаме не фиксировали более трех месяцев. Чтобы сдержать распространение болезни, в регион направили дополнительные силы медиков. Все выезжающие из Дананга обязаны пройти двухнедельный карантин. Полеты в приморский город приостановлены. Пока - на 15 дней. Власти Вьетнама эвакуируют туристов. Из курортной зоны предстоит вывезти 80 тысяч человек.

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