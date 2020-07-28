В Общественной палате обсудили угрозу Google для россиян

Компания выступает в роли агрессивного монополиста, заявили эксперты

Защиту персональных данных, свободу слова в интернет-пространстве и соблюдение российских законов со стороны западных компаний обсуждают сегодня в Москве.

В здании Общественной палаты проходит круглый стол под названием “Корпорация Google: новый вид цифровой цензуры”. Как отмечают эксперты, сегодня американская компания представляет информационную угрозу для большинства государств. Выступает в роли агрессивного монополиста, который нарушает нормы национального законодательства за пределами США. При помощи таких сервисов, как Youtube, корпорация оказывает влияние на молодёжь: поощряет определённую информацию, другую же подвергает жёсткой цензуре. Кроме того, данные пользователей регулярно попадают в руки американских спецслужб.

"Любой пользователь Google, любого сервиса: зарегистрированный на ютубе или имеющий почту, должен понимать, что все его данные не только используются корпорацией, но и могут быть без согласия гражданина России переданы и заграничным правоохранителям. Только в прошлом году, только за первое полугодие, Google, и это официальная информация, получила от американских властей 27 тысяч запросов на предоставление персональных данных пользователей. То есть представляете масштаб?" – рассказал Александр Малькевич, первый заместитель председателя комиссии ОП России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.

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