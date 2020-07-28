Собянин осмотрел обновленную платформу "Нахабино"

Это конечная станция второго маршрута МЦД

В Подмосковье открылась обновлённая платформа "Нахабино". Это конечная станция второго маршрута МЦД. Итоги работ осмотрели мэр столицы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьёв и глава РЖД Олег Белозёров, передает "ТВ Центр".

На месте старой платформы - теперь современный пригородный вокзал. Надземный пешеходный переход через пути оборудован эскалаторами и лифтами. Организована удобная парковка. Во время строительства движение поездов не останавливалось. Благодаря реконструкции пропускная способность станции выросла в три раза. Сейчас Нахабино - это один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов Московской области. Благодаря запуску МЦД-2 жители посёлка теперь могут быстро добраться до мегаполиса.

"Прошло меньше года со дня открытия МЦД. За это время 13 вокзалов построено и реконструировано. В дальнейшем мы планируем вместе с РЖД построить ещё 14 вокзалов - это программа на ближайшие годы. МЦД будет первоклассной железнодорожной линией европейского уровня", – заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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