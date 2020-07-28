Зрители ТВЦ собирают средства на лечение 2-летней Есении Филатовой

У девочки - врожденный порок сердца

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке.

Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 2-летней Есении Филатовой. У девочки - врождённый порок сердца. В любой момент оно может перестать биться.

Есения уже перенесла две сложнейшие операции, сейчас ей необходима еще одна - в Германии. Немецкие специалисты готовы провести сложнейшую операцию и помочь девочке. Счёт идет даже не на дни, а на часы. Патология стремительно развивается.

Чтобы получить необходимое для дочки лечение, родителям Есении нужно больше семи миллионов рублей. Для молодой семьи - сумма неподъёмная. Но все вместе мы можем помочь малышке обрести надежду на выздоровление.

Маленькая Есения не привыкла сдаваться. Даже, когда падает, поднимается и снова твердо идет вперед. О том, что у Есении тяжелое заболевание, стало известно уже на 32-й неделе беременности. Ребенку диагностировали врожденный порок сердца. В какой-то момент по непонятным причинам желудочки поменялись местами, а межпредсердная и межжелудочковая перегородки развились с дефектами.

"На пятые сутки от рождения наш клапан, на котором работал очень сильно желудок, он перестал справляться, он же слабенький, он не готов, он от природы был не готов к такой нагрузке, и уже на пятые сутки у нее развилась сердечная недостаточность, лёгочная гипертензия, нас сразу же посадили на антибиотики, на мочегонные, потому что она просто угасала в тот момент", - заявила мама Есении Анастасия Филатова.

Первым, что Есения попробовала на вкус, было не молоко, а горькие таблетки. Без них ей не выжить. В любой момент сердце может остановиться. В полгода стало очевидно: спасти ребенка может только операция. Из-за неправильной работы жизненно важного органа у девочки очень быстро развилась сердечная недостаточность и отёк легких. Первую операцию Есении провели в Новосибирске в медицинском центре имени Мешалкина.

"Ей суживали легочный ствол в надежде, что ее клапан сердца перестанет течь, что он не будет сильно пропускать отток крови. И сначала да - помогло, у нее ушло давление, все наладилось. А в декабре мы опять пришли к нашему педиатру - она нас слушает и говорит: срочно. Вам срочно нужно в Мешалкина. У вас опять шумит", - сказала мама девочки.

В девять месяцев Есения перенесла вторую операцию на открытом сердце. Врачи даже боялись прогнозировать, сможет ли ребенок пережить "дабл свич". Это ушивание и пластика трикуспидального клапана сердца. Но Есения справилась! В какой-то момент даже показалось, что все испытания остались уже позади. Через три месяца после второй операции девочка наконец-то стала есть сама и даже поправилась. Однако уже через полгода на очередном осмотре стало ясно: ювелирно сделанная операция на сердце требует коррекции. Ребенок вырос, и заплата, которая закрывала дефект межжелудочковой перегородки, стала маленькой. Вдобавок ко всему на нее наросли фиброзные ткани. Провести корректировки на оперированном сердце согласились только врачи из Германии. И сделать это нужно срочно!

"Конечно, они мне ответили, что ситуация вообще, конечно же, непростая и нам бы по-хорошему для начала пройти обследование. А время идет на часы в нашем случае. Не то, что на часы, я бы даже сказала на минуты", - говорит Анастасия Филатова.

Чтобы Есения смогла пройти лечение в Германии, нужно больше семи миллионов рублей. Для обычной молодой семьи эта сумма - просто неподъемная. Мама не работает, а папа - военный, служит на Кавказе. Единственная надежда для Есении - это ваша помощь. Все вместе мы можем помочь этой маленькой девочке обрести шанс на жизнь, за которую она так отчаянно борется с самого рождения.

Чтобы собрать нужную сумму на очередной этап лечения, Есении нужна ваша помощь. Сделать это очень просто - отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя:Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН:7819030709, КПП: 784101001

Р/счет:40703810655240000096

Банк получателя платежа:Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК:044030653

К/счет:30101810500000000653

Назначение платежа:помощь на лечение

Мы благодарим телезрителей за то, что вы не остаётесь равнодушными к чужой беде и помогаете дарить надежду тем, кто так сильно хочет просто жить!

Елена Сахно. "ТВ Центр".

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