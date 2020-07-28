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Зрители ТВЦ собирают средства на лечение 2-летней Есении Филатовой

11:49
  • вторник
  • 28 июля 2020

У девочки - врожденный порок сердца

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке.
Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Вити Васина

Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 2-летней Есении Филатовой. У девочки - врождённый порок сердца. В любой момент оно может перестать биться.

Есения уже перенесла две сложнейшие операции, сейчас ей необходима еще одна - в Германии. Немецкие специалисты готовы провести сложнейшую операцию и помочь девочке. Счёт идет даже не на дни, а на часы. Патология стремительно развивается.

Чтобы получить необходимое для дочки  лечение, родителям  Есении нужно  больше семи миллионов рублей. Для молодой семьи - сумма неподъёмная.  Но все вместе мы можем помочь малышке обрести надежду на выздоровление.

Маленькая Есения не привыкла сдаваться. Даже, когда падает, поднимается и снова твердо идет вперед. О том, что у Есении тяжелое заболевание, стало известно уже  на 32-й неделе беременности. Ребенку диагностировали  врожденный порок сердца. В какой-то момент по непонятным причинам желудочки поменялись местами, а межпредсердная и межжелудочковая перегородки  развились с дефектами.

"На пятые сутки от рождения наш клапан, на котором работал очень сильно желудок, он перестал справляться, он же слабенький, он не готов, он от природы был не готов к такой нагрузке, и уже на пятые сутки у нее развилась сердечная недостаточность, лёгочная гипертензия, нас сразу же посадили на антибиотики, на мочегонные, потому что она просто угасала в тот момент", - заявила мама Есении Анастасия Филатова.

Первым, что Есения попробовала на вкус, было не молоко, а горькие таблетки. Без них ей не выжить. В любой момент сердце  может  остановиться. В полгода стало очевидно: спасти ребенка может только операция. Из-за неправильной работы  жизненно важного органа  у девочки очень быстро развилась  сердечная недостаточность и отёк легких. Первую операцию Есении  провели в Новосибирске в медицинском центре имени Мешалкина.

"Ей суживали легочный ствол в надежде, что ее  клапан сердца перестанет течь, что он не будет сильно пропускать отток крови. И сначала да - помогло, у нее ушло давление, все наладилось. А в декабре мы опять пришли к нашему педиатру - она нас слушает  и говорит: срочно. Вам срочно нужно в Мешалкина. У вас опять шумит", - сказала мама девочки.

В девять месяцев Есения перенесла  вторую операцию на открытом сердце. Врачи даже боялись прогнозировать, сможет ли ребенок пережить "дабл свич". Это ушивание и пластика  трикуспидального клапана сердца.  Но Есения справилась! В какой-то момент даже показалось, что все испытания остались уже  позади. Через  три месяца после второй операции девочка  наконец-то стала есть сама и даже поправилась. Однако уже  через полгода на  очередном осмотре стало ясно: ювелирно сделанная операция на сердце требует коррекции. Ребенок вырос, и заплата, которая закрывала дефект межжелудочковой перегородки, стала маленькой. Вдобавок ко всему на нее наросли фиброзные ткани. Провести  корректировки на оперированном  сердце согласились только врачи из Германии. И  сделать это нужно срочно!

"Конечно, они мне ответили, что ситуация вообще, конечно же, непростая  и нам бы по-хорошему для начала пройти обследование. А время идет на часы в нашем случае. Не то, что на часы, я бы даже сказала на минуты", - говорит Анастасия Филатова.

Чтобы  Есения смогла пройти лечение в Германии, нужно больше семи миллионов рублей. Для обычной молодой семьи эта сумма - просто неподъемная. Мама не работает, а папа  - военный, служит на Кавказе. Единственная надежда для Есении - это ваша помощь. Все вместе  мы можем помочь этой маленькой девочке обрести шанс на жизнь, за которую она так отчаянно борется с самого рождения.

Чтобы собрать нужную сумму на очередной этап лечения, Есении нужна ваша помощь. Сделать это очень просто - отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя:Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН:7819030709, КПП: 784101001

Р/счет:40703810655240000096

Банк получателя платежа:Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК:044030653

К/счет:30101810500000000653

Назначение платежа:помощь на лечение

Мы благодарим телезрителей за то, что вы не остаётесь равнодушными к чужой беде и помогаете дарить надежду тем, кто так сильно хочет просто жить!

Елена Сахно. "ТВ Центр".

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Есения Филатова
Есения Филатова
Есения Филатова
Есения Филатова
Есения Филатова
Есения Филатова
Есения Филатова
Есения Филатова
Есения Филатова
Есения Филатова
Есения Филатова
Есения Филатова
Есения Филатова
Есения Филатова
Есения Филатова
Есения Филатова
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