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На Землю надвигается опасная геомагнитная буря

11:14
  • вторник
  • 28 июля 2020

Она накроет планету 28 июля

На Земле ожидается достаточно сильная магнитная буря. Об этом сообщил Сергей Диденко, начальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС России. 

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Диденко предупредил, что буря может нарушить работу электронных устройств, средств связи и каналов телекоммуникации. Он призвал учитывать это обстоятельство при развертывании станций и узлов связи, передает ТАСС.  

Магнитная буря способна негативно отразиться на самочувствии метеозависимых людей. Им рекомендуется следить за давлением и временно сократить физическую активность.  

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