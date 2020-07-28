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Более 160 тыс. человек посетили своих врачей по новым адресам поликлиник

10:49
  • вторник
  • 28 июля 2020

Медпомощь оказывается своевременно и в полном объеме

Пациенты 25 зданий московских поликлиник, ушедших на капительный ремонт, получают медицинскую помощь по новым адресам.

За месяц своих врачей успели посетить более 160 тысяч горожан, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

 "Несмотря на переезд, медицинская помощь оказывается своевременно и в полном объеме. Порядок записи к врачам остался прежним", рассказала заммэра.

Она отметила, что дополнительно для удобства пациентов на время капитально ремонта поликлиник было введено 10 новых автобусных маршрутов и изменено четыре действующих.

Работы по капительному ремонту проводятся в рамках реализации нового московского стандарта поликлиник. Всего в программу входит 135 зданий городских медучреждений. В настоящее время в ремонте уже находится более четверти зданий из общей программы капитального ремонта поликлиник.

Схему проезда, а также расписание приема специалистов можно узнать на портале mos.ru, официальном сайте департамента здравоохранения Москвы и по телефону справочной службы 8-495-531-69-98.

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