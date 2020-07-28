В Москве завершился проект для подростков "Лето моей карьеры"

Школьникам помогли понять свои профессиональные стремления

Около тысячи подростков стали онлайн-участниками проекта "Лето моей карьеры", который организовал в Москве центр "Моя карьера".

"Москва - это город возможностей, город самореализации, - заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - И наши усилия направлены на то, чтобы обеспечить достойный старт карьеры молодежи. Проект "Лето моей карьеры" позволяет ребятам определить вектор эффективного профессионального развития с учетом их личностных особенностей. Участниками программы в стали порядка тысячи подростков от 14 до 17 лет. За три недели обучения, которое прошло в онлайн-формате, ребята приобрели новые знания и навыки, встретились с успешными людьми и даже разработали собственные проекты, которые в дальнейшем будут использоваться для занятий в семейных центрах города".

По ее словам, в обучающую программу вошли девять профильных школ. Подростки попробовали одну из девяти специальностей - фотограф, IT-специалист, видеоблогер, юрист компании, лидер-предприниматель, копирайтер, менеджер по продажам, финансист и комьюнити-менеджер.

Участники проекта также повысили свои коммуникационные способности, навыки анализировать информацию, умение работать в команде и с цифровыми технологиями.

Ребята посетили онлайн-вебинары по самопрезентации, ответственности, сотрудничеству и эмоциональному интеллекту. Это помогло им научиться контролировать эмоции, понять свои желания и профессиональные стремления.

За три недели для детей провели более 40 занятий. Свыше 100 наставников поддерживали ребят в профильных школах. Среди них - программный директор Всероссийского Форума Живых городов Лев Гордон, партнер Института Коучинга Санкт-Петербурга Филипп Гузенюк, эксперт-практик в области психологии управления Сергей Дерябин.

За активное участие, пунктуальность и правильные ответы на вопросы участники программы получали баллы. Самым активным школьникам достались подарки, в том числе экскурсии в крупные компании, мастер-класс от профессионалов и тренинги в центре "Моя карьера".

Все участники проекта получили сертификаты, памятные сувениры и доступ к библиотеке книжного сервиса "Альпина". В течение месяца им будут доступны все видеоуроки в рамках других профшкол. Таким образом, подростки смогут самостоятельно познакомиться со всеми профессиями, которые были в проекте.

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