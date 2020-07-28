ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве завершился проект для подростков "Лето моей карьеры"

11:09
  • вторник
  • 28 июля 2020

Школьникам помогли понять свои профессиональные стремления

Около тысячи подростков стали онлайн-участниками проекта "Лето моей карьеры", который организовал в Москве центр "Моя карьера". 
Около 17 тысяч школьников в этом году выбрали колледжи Москвы

"Москва - это город возможностей, город самореализации, - заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - И наши усилия направлены на то, чтобы обеспечить достойный старт карьеры молодежи. Проект "Лето моей карьеры" позволяет ребятам определить вектор эффективного профессионального развития с учетом их личностных особенностей. Участниками программы в стали порядка тысячи подростков от 14 до 17 лет. За три недели обучения, которое прошло в онлайн-формате, ребята приобрели новые знания и навыки, встретились с успешными людьми и даже разработали собственные проекты, которые в дальнейшем будут использоваться для занятий в семейных центрах города". 

По ее словам, в обучающую программу вошли девять профильных школ. Подростки попробовали одну из девяти специальностей - фотограф, IT-специалист, видеоблогер, юрист компании, лидер-предприниматель, копирайтер, менеджер по продажам, финансист и комьюнити-менеджер. 

Участники проекта также повысили свои коммуникационные способности, навыки анализировать информацию, умение работать в команде и с цифровыми технологиями. 

Ребята посетили онлайн-вебинары по самопрезентации, ответственности, сотрудничеству и эмоциональному интеллекту. Это помогло им научиться контролировать эмоции, понять свои желания и профессиональные стремления. 

За три недели для детей провели более 40 занятий. Свыше 100 наставников поддерживали ребят в профильных школах. Среди них - программный директор Всероссийского Форума Живых городов Лев Гордон, партнер Института Коучинга Санкт-Петербурга Филипп Гузенюк, эксперт-практик в области психологии управления Сергей Дерябин. 

За активное участие, пунктуальность и правильные ответы на вопросы участники программы получали баллы. Самым активным школьникам достались подарки, в том числе экскурсии в крупные компании, мастер-класс от профессионалов и тренинги в центре "Моя карьера". 

Все участники проекта получили сертификаты, памятные сувениры и доступ к библиотеке книжного сервиса "Альпина". В течение месяца им будут доступны все видеоуроки в рамках других профшкол. Таким образом, подростки смогут самостоятельно познакомиться со всеми профессиями, которые были в проекте.  

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Проект для подростков "Лето моей карьеры"
Проект для подростков "Лето моей карьеры"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.