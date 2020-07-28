Бельчонок, Кай, Океана: в Москве родились малыши с необычными именами

Самые популярные имена - Александр и София

Власти Москвы назвали самые необычные имена, которые родители дали новорожденным в июне.

Так, в столице за последний месяц родились мальчики с именами Бельчонок, Милан, Дональд, Кай, Киану, Нестор, Святогор, Светозар, Родослав, Пересвет и Доброслав, Енисей и Елизар. По два малыша носят имена Спартак и Соломон.

Среди девочек – Океана (1), Лада (5), Марфа (3), Рада (3) и Любава (2). Трех малышек назвали именами, образованными от мужских: Аркадия, Арсения и Георгия, передает РИА Новости.

Самыми популярными мужскими именами стали Александр (266), Михаил (246), Максим (224), Дмитрий (193) и Марк (183), женскими - София или Софья (302), Мария (246), Анна (218), Алиса (179) и Ева (163).

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