Прокуратуре могут вернуть право возбуждать уголовные дела

Она лишилась этой возможности в 2007 году

Прокуратуре могут вернуть возможность возбуждать уголовные дела.

Такую информацию озвучил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

"По прокуратуре в случаях, предусмотренных законом, они сами смогут возбуждать дела. До этого момента у них не было такой возможности. Скорее всего, в законе "О прокуратуре" это будет", - заявил Крашенинников ТАСС.

Прокуроры лишились полномочия возбуждать уголовные дела после создания в 2007 году Следственного комитета. Сейчас прокуратура надзирает за следствием. В случае нарушений она может отменить постановление о возбуждении дела или порекомендовать прекратить уголовное преследование за отсутствием доказательств или состава преступления.

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