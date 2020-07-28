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Петросян и Брухунова появились вместе на публике

11:46
  • вторник
  • 28 июля 2020

Их больше не смущают слухи и косые взгляды

Юморист Евгений Петросян и его супруга Татьяна Брухунова посетили репетицию "Петросян шоу", которое запланировано на 1 и 2 августа. 
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Петросян и Брухунова перестали скрывать свой роман, но комментировать личную жизнь они отказываются, да и стараются не показываться вместе на публике. На этот раз супруги сделали исключение из правил. Они пришли на репетицию шоу Петросяна, правда, сидели далеко друг от друга. Видимо, чтобы не привлекать лишнего внимания. 

"Материалов оказалось в полтора раза больше, чем требуется, но снимать будем все. Главное - что останется. И у меня тоже 7 новых работ!" - написал Евгений Петросян в Instagram, опубликовав фото с репетиций. 

- Танюшка красотка, - отреагировали интернет-пользователи. 

- Муж и жена одна сатана. Вы и ваша жена в одной позиции на первой фотке. 

- Чудесные рабочие моменты.  

Слухи о романе Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой возникли летом 2018 года. Тогда начался бракоразводный процесс юмориста с Еленой Степаненко. По данным СМИ, 74-летний Петросян и 31-летняя Брухунова поженились в 2019 году в Кутузовском ЗАГСе. 

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