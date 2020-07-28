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Заслуженную артистку ограбили во время операции в Москве

11:58
  • вторник
  • 28 июля 2020

Злоумышленник проник в палату артистки

Заслуженную артистку России Ольгу Анохину ограбили во время операции в одной из элитных клиник Москвы.

Как сообщили РИА Новости в столичном ГУ МВД, когда 66-летнюю артистку повезли операционную, ее палата осталась без присмотра. Этим и воспользовался злоумышленник. Он похитил мобильный телефон и пять тысяч рублей, а затем скрылся.

Спустя четыре часа Анохина вернулась к себе и обнаружила, что телефон и денежные средства пропали. Подробности случившегося выясняются.

Российский зритель знает Анохину по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Будьте моим мужем", "Военно-полевой роман", "Сибирский цирюльник", "Полицейская академия 7: Командировка в Москву" и "Склифосовский".

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