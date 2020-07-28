Депутат МГД Игорь Бускин отметил развитие инфраструктуры для бега в столичных парках

Зоны отдыха оборудуют дорожками с резиновым покрытием

Благодаря поддержке московских властей бег становится действительно массовым видом спорта. Об этом заявил в разговоре с изданием "Аргументы и факты" депутат Мосгордумы Игорь Бускин.

Парламентарий рассказал, что столичные зоны отдыха оборудуют дорожками с резиновым покрытием и проводят бесплатные занятия с тренерами.

Для москвичей доступны беговые клубы в парках "Кузьминки", "Садовники", "Дубки", в Измайловском парке, в Царицыно и Олимпийской деревне.

В Измайловском парке в среду в вечернее время проводят бесплатные силовые тренировки с элементами кроссфита, а по пятницам по аллеям парка устраивают бег на дистанции разной длины.

В парке Олимпийской деревни занятия проводятся каждый четверг в 20:00. В Царицыно присоединиться к тренировкам можно по вторникам и четвергам в 19:30, но необходимо предварительно зарегистрироваться.

Бускин напомнил о пользе занятий бегом для организма: "С помощью бега человек тренирует не только ноги, но и мышцы всего тела. Также это один из наиболее интенсивных инструментов для тренировки сердечно-сосудистой системы".

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