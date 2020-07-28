Россиян призвали не забывать моргать за работой

Как не подорвать здоровье в офисе?

Специалисты Роскачества дали советы о том, как не испортить здоровье во время работы за компьютером.

Перед монитором люди часто напрягаются и перестают моргать. По словам экспертов, это плохо отражается на зрении. Эксперты рекомендуют каждые 15-20 минут отводить глаза от компьютера и в течение 5-10 секунд смотреть в окно или на отдаленные предметы. Через каждый час работы желательно давать глазам 15-минутный отдых.

Расстояние от глаз до монитора должно составлять около 70 сантиметров. Это примерно соответствует длине вытянутой руки. Центр монитора должен находиться на уровне глаз или немного ниже. Тогда шея будет держаться прямо, а мышцы не будут перенапрягаться.

В Роскачестве также призвали правильно освещать свое место. В противном случае возможны головные боли. "Монитор разместите так, чтобы естественный свет падал сбоку - преимущественно слева. Оконные проемы должны быть оборудованы жалюзи и занавесками. Вместе с тем, вредно и работать с компьютером в полумраке без дополнительного освещения, кроме света самого монитора", - цитирует ТАСС сообщение организации.

Во время работы за компьютером следует следить за осанкой. Спина должна слегка опираться на спинку стула, локти - согнуты под углом в 90 градусов, а запястья - комфортно лежат на столе.

Специалисты советуют делать перерывы во время работы. Прогулка или зарядка позволят минимизировать ущерб от частого сидения перед компьютером.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"