Прикуривший от свечи в храме в Чите подросток попросил прощения

Мальчик не знал о существовании уголовной статьи

Подросток, который прикурил от свечки собора в Чите ради лайков, попросил прощения за свое поведение.

Мальчик понял, что совершил глупость после того, как прочитал комментарии под видео. О существовании уголовной статьи об оскорблении чувств верующих он не знал, пишет РИА Новости.

"Я это сделал даже не ради хайпа, просто для себя. По своей глупости, тупости <…> Никакого смысла или злого умысла в моем поступке нет не было. Дело в том, что у меня нет религиозного образования. Я даже никаких представлений об этом не было. Тем более я не подумал о чувствах верующих", - заявил подросток.

Накануне в Сети появилось видео, где подросток прикуривает сигарету от свечи в кафедральном соборе Казанской иконы Божьей матери.

На ролике можно заметить, как двое парней заходят в собор. Один из них крестится перед иконой, а затем прикуривает от свечки и затягивается. Его напарник в это время снял процесс на камеру и выложил видео в социальных сетях Instagram и TikTok, видимо, намереваясь собрать большое количество лайков. Полиция начала проверку инцидента.

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