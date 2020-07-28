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Эксперты сравнили цены на отдых в Турции и России

13:14
  • вторник
  • 28 июля 2020

Отечественные курорты лидируют в плане ценовой доступности

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сравнили цены на отдых в России, Турции и Танзании. В стоимость входят перелеты и проживание для двух человек.
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"Российские курорты безусловно лидируют по ценовой доступности, если исходить из минимальных цен - они начинаются от 24,5 тыс. р. на двоих за недельный тур", - говорится на сайте АТОР. Скромный отдых на курортах Крыма и Краснодарского края с 1 по 7 августа не должен обойтись дороже 32 тысяч рублей. 

Если же говорить о минимальных ценах на зарубежных курортах, то там картина иная. За неделю релакса в Аланье придется выложить не менее 61 тысячи рублей. Аналитики АТОР также подсчитали, что средняя стоимость турпакетов в Турцию составляет 110 тысяч рублей за пятизвездочный отель с системой "все включено". Недельный отпуск в Занзибаре встанет как минимум в 156 тысяч. 

Ранее стало известно, что для въезда в Турцию россиянам не нужны визы и справки с отрицательным тестом на коронавирус. Во время полета туристов попросят заполнить специальную анкету, а в аэропорту - измерить температуру. Граждан с подозрением на COVID-19 изолируют, а при необходимости отправят в турецкий госпиталь.

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