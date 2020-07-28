Московский Физтех открыл летнюю смену в Олимпиадной школе

Это последняя смена в этом году

Даже для преподавателя информатики, который привык общаться в виртуальной реальности, вести лекцию вот так через веб-камеру при пустой аудитории непросто, признаётся методист летней Олимпиадной школы МФТИ Филипп Рухович. Живой контакт ученик-учитель всё-таки никогда не заменить никакими информационными технологиями.

"Я знаю студентов, которые в принципе нормально общаются с преподавателями, но вот им практически невозможно психологически, когда они слушают лекцию, просто там нажать на кнопочку микрофона и вмешаться в лекцию. То есть возникает ощущение, что что-то не то и жутко дискомфортно", - объяснил Филипп Рухович, методист отделения информатики "летней Олимпиадной школы".

Тем не менее, приходится подстраиваться. И в летней Олимпиадной школе делают это довольно успешно. Накануне здесь стартовала уже 3-я смена, на которую записались более 400 школьников. Такого интереса, признаются в институте, ещё никогда не было. Ребята не только из России. Среди слушателей ученики из стран СНГ, Украины, Белоруссии, а ещё из США, Норвегии и Саудовской Аравии.

"Мы приглашаем старшеклассников, примерно с класса 7 начиная и старше. Это возможность немного заглянуть в своё будущее, буквально на пару лет и почувствовать себя студентом на эти две недели. У нас и идея так и родилась, когда летом студенты разъезжаются, а кампус, в общем-то, инфраструктура продолжает быть востребованной, мы стали приглашать школьников", - заявил директор по дистанционным программам МФТИ Алексей Малеев.

Главная цель программы – подготовить учеников 7-11 классов к выступлению на российских и международных олимпиадах. Дисциплины самые разные – математика, физика, химия. Но наибольший интерес современные школьники проявляют к информационным технологиям. Для этого в лагере учебный процесс разбили не только на несколько направлений, но и распределили по уровню подготовленности слушателей.

"У нас школа отличается от большинства других таких школ тем, что у нас нет жёсткой привязки ученика к группе. Ну, например, вполне может оказаться, что кто-то, например, какую-то тему знает – мы публикуем программу – какую-то тему он не знает из "Про 1", поэтому он идёт в группу "Про 1". Следующие темы "Про 1", "Про 2", "Про 3", "Про 4" он знает, он может пойти в "Хард" порешать задачи", - рассказал Олег Христенко, преподаватель информатики "летней Олимпиадной школы".

Ученик 11-го класса и участник второй смены Олимпиадной школы Георгий для себя выбрал подготовку по химии. Свою жизнь собирается связать с биотехнологиями. Но в МФТИ ему помогли увидеть, как с успехом можно совмещать математику, физику, химию и биологию.

"Мне очень понравилось, что там разбирают темы, которым либо очень мало времени уделяется в школе, либо которые вообще в ней не проходятся. То есть там действительно олимпиадная подготовка", - говорит Георгий Мингалев, слушатель "летней Олимпиадной школы".

За 7 лет через летний образовательный лагерь Олимпиадной школы прошли тысячи школьников, которые ежегодно завоёвывали призовые места на международных интеллектуальных первенствах. И остаться незамеченными они не могли. Сегодня за такими ребятами, прошедшими через школу МФТИ, в буквальном смысле охотятся крупнейшие IT-компании, причём, не только российские.

Илья Данильцев и Дмитрий Филиппов, "ТВ Центр".

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