Собянин и Воробьев открыли новый пригородный вокзал Нахабино

Транспортная доступность облегчит жизнь для 46 тысяч жителей Нахабина

Сегодня после реконструкции открылась станция "Нахабино" на второй линии Московских центральных диаметров. Фактически пассажиры получили новый современный вокзал, что позволяет увеличить пропускную способность станции в три раза. На церемонии открытия присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города отметил, что МЦД - сейчас один из важных транспортных проектов. Так, с момента запуска проекта реконструировано 13 станций, столько же обновится в самое ближайшее время.

Пригородный вокзал вместо открытой платформы. Вот так технологично и современно выглядит конечная МЦД-2 - станция "Нахабино".

Реконструкция преобразила станционный комплекс. Эскалаторы заменили лестницы, на которых в часы пик скапливались пассажиры для выхода в город и подхода к турникетам. Создана безбарьерная среда. 4 лифта для маломобильных граждан и мам с колясками. Теперь надземный переход помогает в логистике. Когда живешь на одной стороне железной дороги, а поликлиника - на другой.

"Теперь не требуется просить кого-то о помощи для того, чтобы перейти через станцию. Я живу с той стороны, в микрорайоне Красногорском, а поликлиника находится с другой стороны. Раньше это было 40 минут, теперь полчаса занимает. Даже лифт включили", - заявила Галина Яковенко.

Если недавно ради экономии времени не все хотели подниматься на мост, срезали дорогу попросту перебегая по путям, то надземный пешеходный переход - это не только комфорт! Важнее безопасность!

"Были случаи, когда под поезд попадали люди. Неприспособленно было. Кому-то лень через мост идти было, быстрее через пути перебежать", - объясняет Ирина Кирсанова.

Теперь такое исключено. Комплексная реконструкция началась в конце 2018. Взамен существующих возвели 2 платформы с навесами от дождя и снега. Работали круглосуточно и, что особенно важно, не нарушая расписания движения поездов. Открытие вокзала - достойный подарок ко дню железнодорожника.

"Миллионы людей перемещаются на пригородном транспорте, если бы этого не было, наступил бы коллапс и в Подмосковье и в Москве. Это очень важная работа, которую проводит РЖД. Они стали частью городской инфраструктуры, частью города. Неотъемлемой частью. Сегодня здесь в Подмосковье открываем замечательный вокзал Нахабино. Это конечная точка Нахабино-Подольск МЦД. Важнейшее направление. Прошло меньше года со дня открытия МЦД. За это время 13 вокзалов были построены или реконструированы - огромная работа. С начала пуска проехали уже 80 миллионов пассажиров. В дальнейшем мы планируем вместе с РЖД и коллегами из Подмосковья построить еще 14 вокзалов. Это программа на ближайшие годы", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Только отсюда - из одноименного поселка в Москву - ежедневно ездят на работу и в институты. Транспортная доступность облегчит жизнь для 46 тысяч жителей Нахабина.

"Всё стало намного удобнее, появились лифты для инвалидов. Всё облагородили, красиво, удобно. Поезда быстрее ходят. Раньше приходилось и обходными разными путями, и наземным транспортом пользоваться. Сейчас абсолютно быстро доезжаем до метро. Намного меньше времени занимает", - поделился впечатлениями Григорий Ясенев.

МЦД - первоклассная железнодорожная линия европейского уровня. Диаметр от Подольска до Нахабина - сквозной путь через центр Москвы. 80 километров, 13 пересадок на станции метро. С МЦК интегрированы сразу 2 направления железной дороги: Курское и Рижское. Все это в совокупности делает МЦД-2 крупнейшим транспортным хабом Московской области.

"Мы видим значительное снижение автомобилей на дорогах, таких как Волоколамка, Рига. Понятно, что свободными они никогда не будут, но мы видим, что всё большее и большее количество людей пользуется этим комфортабельным транспортом", - заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

График движения подчинён исключительно требованиям пассажиров. Электричка вписана в расписание грузовых и дальних поездов. Чтобы обеспечить бесперебойное движение, в Нахабине построили парк из 4 тупиковых путей. На них составы готовят к рейсам.

"Недалеко построено оборотное депо - очень серьезное, порядка 4 миллиардов по вложениям для того, чтобы можно было современные поезда экипировать, чистить, обслуживать. И возвращать сюда назад на линию", – заявил глава РЖД Олег Белозеров.

Пока не все станции 2-го Центрального диаметра открыты. Из 38 всего 3 остановочных пункта не приведены в соответствие с новыми стандартами. Но скоро и они будут в строю.

Анастасия Мартынова, Валерия Дзгоева, Михаил Федоров, Станислав Ильин, "ТВ Центр".

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