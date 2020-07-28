Как устроены сады на крышах в Москве

Озеленение крыш набирает популярность в столице

Цветы, кустарники и даже деревья - только не на земле, а на крыше! Такие сады теперь в тренде у москвичей. В центре города разместить растения бывает трудно, и дизайнеры высаживают их в буквальном смысле на высоте. А современные технологии позволяют создавать просто живые шедевры. Выдержит ли крыша красивую нагрузку?

Это, конечно, не висячие сады Семирамиды, но зрелище завораживающее. На высоте птичьего полета раскинулся парк. Его посадили еще в 2009 году и за это время крыша стала напоминать скорее опушку на краю леса средней полосы России.

"На этой крыше представлено луговое сообщество. Луговые травы, с которыми мы ничего не делаем: мы их не косим, не полем. И природа сама себя возобновляет. Тут ложится снег, идет дождь", - заявил Илья Мочалов, ландшафтный архитектор.

За эти годы здесь сформировалась целая экосистема. Появились насекомые. Птицы заносят сюда семена растений. Так, на крыше появился этот вяз - ему уже шесть лет.

Растения здесь не требуют полива. Ведь главный принцип такого сада – где дождевая вода упала, там она должна и остаться. Крыша как губка впитывает влагу и надолго задерживает ее.

Подробности смотрите в репортаже Ивана Колесникова.

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