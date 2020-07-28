ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как устроены сады на крышах в Москве

15:39
  • вторник
  • 28 июля 2020

Озеленение крыш набирает популярность в столице

Цветы, кустарники и даже деревья - только не на земле, а на крыше! Такие сады теперь в тренде у москвичей. В центре города разместить растения бывает трудно, и дизайнеры высаживают их в буквальном смысле на высоте. А современные технологии позволяют создавать просто живые шедевры. Выдержит ли крыша красивую нагрузку?

Это, конечно, не висячие сады Семирамиды, но зрелище завораживающее. На высоте птичьего полета раскинулся парк. Его посадили еще в 2009 году и за это время крыша стала напоминать скорее опушку на краю леса средней полосы России.

"На этой крыше представлено луговое сообщество. Луговые травы, с которыми мы ничего не делаем: мы их не косим, не полем. И природа сама себя возобновляет. Тут ложится снег, идет дождь", - заявил Илья Мочалов, ландшафтный архитектор.

За эти годы здесь сформировалась целая экосистема. Появились насекомые. Птицы заносят сюда семена растений. Так, на крыше появился этот вяз - ему уже шесть лет.

Растения здесь не требуют полива. Ведь главный принцип такого сада – где дождевая вода упала, там она должна и остаться. Крыша как губка впитывает влагу и надолго задерживает ее.

Подробности смотрите в репортаже Ивана Колесникова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Сад на крыше
Сад на крыше
Сад на крыше
Сад на крыше
Сад на крыше
Сад на крыше
Сад на крыше
Сад на крыше
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.