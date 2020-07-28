Подведены итоги конкурса "Профстажировки 2.0"

Победителями стали более 600 студентов

Более 600 студентов из 56 регионов стали победителями второй волны всероссийского конкурса проекта "Профстажировки 2.0". Все они смогут пройти практику в самых престижных компаниях.

Итоги конкурса подвели сегодня на онлайн-конференции. По числу финалистов лидируют Алтайский край, Брянская и Оренбургская области. Всего же до финального этапа дошли свыше 5 тысяч человек.

Проект "Профстажировки 2.0" подготовили президентская платформа “Россия - страна возможностей” и Общероссийский народный фронт. Как отмечают организаторы, огромное количество участников подтверждает, что проект стал востребованным инструментом дистанционного образования.

"Для нас важно, чтобы студенческие работы и стажировки были таким реальным социальным лифтом для молодёжи. Это возможность и себя показать работодателю, и попасть, возможно, в кадровый резерв. Многие воспользовались этими возможностями, ну и у нас по итогам первой волны появились первые такие уже истории успеха, истории трудоустройства. Мы за ребятами следим, радуемся, и приятно, что наши партнёры, которые курируют студентов на этапе решения кейсов, затем для них становятся такими уже наставниками и помогают делать первые шаги к карьере", - заявил Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей", сопредседатель Центрального штаба ОНФ.

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