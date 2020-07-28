Во Франции началось строительство экспериментального термоядерного реактора

Участие в проекте принимает Россия

Будущее энергетики, а также возможное решение проблемы глобального потепления. Во Франции дали старт строительству экспериментального термоядерного реактора. Участие в проекте принимает Россия. Наши специалисты отвечают за создание 25 ключевых систем. Особую признательность Франции за предоставление площадки и помощь в реализации проекта выразил Владимир Путин.

Церемония старта строительства. В исследовательский центр Кадараш на юге Франции приехала научная элита из России, Китая, Евросоюза, США и других стран. Ученые разрабатывали первый в истории международный термоядерный реактор - ИТЭР. По масштабам задач его можно сравнить с Международной космической станцией и Большим адронным коллайдером. Амбициозный проект ставит своей целью получение практически неисчерпаемого источника энергии.

"Бывает, что нации решают преодолеть разногласия и объединиться, чтобы создать особенный момент в истории. Решение запустить ИТЭР, принятое в середине двухтысячных, стало одним из таких моментов. Когда ведущие мировые державы отправляют своих лучших учёных и экспертов на работу для общего блага - это доказывает, что ценности, объединяющие людей, сильнее тех, что их разъединяют", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Каждая из стран-участниц взяла на себя обязательства по производству и доставке определённых компонентов. Вклад России - один из самых значимых. В основе реактора - установка, разработанная отечественными учёными. Она считается наиболее перспективной для осуществления управляемого термоядерного синтеза. Москва отвечает за создание 25 ключевых высокотехнологичных систем и уже поставила более 30 километров проводников. Глава Росатома Алексей Лихачёв, который представлял нашу страну на церемонии начала строительства, зачитал приветствие участникам от президента Владимира Путина.

"В том, что сборка реактора началась вовремя, есть большая заслуга России. Верхние патрубки и шнапроводы были своевременно изготовлены и поставлены на площадку ИТЕР. Особо отмечу широту географии работ по ИТЭР в России. В Петербурге идут работы по сборке катушки полоидального поля, Нижнем Новгороде изготовлены и испытаны первые 4 гиротрона. В Москве, Петербурге, Казани, Подольске и Новосибирске ведётся разработка и изготовление 7 диагностических комплексов, необходимых для обеспечения полномасштабных исследований на стадии первой плазмы и, конечно, в будущих экспериментах", – заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

Сборка компонентов ИТЭР завершится к 2025 году. Термоядерную энергию планируют получать в промышленных масштабах. Как говорят ученые, благодаря строительству установки человечество вплотную приблизится к решению проблемы глобального потепления.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"