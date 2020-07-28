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Мишустин призвал поддержать онлайн-торговлю

14:49
  • вторник
  • 28 июля 2020

Необходимо улучшить сервис и скорость доставки

Развитие трансграничной онлайн-торговли обсудили сегодня на заседании правительства. За последние четыре года российский рынок электронной коммерции вырос в два раза. При этом доля зарубежных товаров сократилась почти на треть.

Председатель правительства Михаил Мишустин отметил: необходимо поддержать онлайн-торговлю. Улучшить сервис и скорость доставки. В этом помогут в том числе таможенные склады на территории нашей страны.

"Продавцу это позволит сократить ряд издержек, обеспечит стабильный спрос. Для потребителя снизит сроки доставки товаров и даст доступ к более широкому ассортименту. Государство сможет повысить прозрачность таких сделок, защитить права потребителей и увеличить таможенные сборы", – заявил премьер.

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