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ЕС не откроет границы с Россией раньше середины августа

13:33
  • вторник
  • 28 июля 2020

Не позволяет эпидемиологическая ситуация

Россия не войдет в список стран, для которых Евросоюз откроет границы в ближайшее время.

Со дня на день ЕС предоставит список стран, с которыми готов открыть границы. России и США в этом перечне нет, пишет ТАСС.

"Нет, Россия в этот список пока не будет включаться. К сожалению, статистика говорит, что пока рано", - сказал собеседник ТАСС.

На данный момент в списке числятся 13 стран: Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Таиланд, Алжир, Тунис, Марокко, Руанда, Грузия и Уругвай. Этот список, вероятнее всего, будет сокращен.

"За последние две недели, как мы видим, события развиваются в мире не самым лучшим образом. Во многих странах мы видим рост числа заражений, что, к сожалению, не позволяет быстро открывать границы, а, наоборот, даже вынуждает принимать новые меры", - отметил он.

Следующий пересмотр должен состояться в середине августа. Россия рассчитывает попасть в следующую редакцию списка.

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