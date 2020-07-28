ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Звезда "Игры престолов" тайно родила первенца

13:44
  • вторник
  • 28 июля 2020

Мама с малышом уже выписались из клиники

У 24-летней актрисы Софи Тернер и 30-летнего музыканта Джо Джонаса родилась дочка. Малышку назвали Виллой. 
23-летняя звезда "Игры престолов" Софи Тернер ждет первенца

По данным TMZ, роды состоялись в больнице Лос-Анджелеса еще на прошлой неделе, но известно об этом стало только сейчас. Софи Тернер с новорожденной находятся дома. 

Супруги пока не комментировали информацию о рождении первенца. Более того, они официально даже не объявляли о беременности Тернер. Ходили слухи, что звездная пара была очень взволнована предстоящим пополнением в семье. Их родные с нетерпением ждали дня родов.  

Софи Тернер носила свободную одежду, чтобы спрятать округлившийся животик. Но в какой-то момент она уже не могла скрыть свое положение. В Сети появлялись фото, где актриса шла по улице на поздних сроках беременности. 

Джонас и Тернер, которые начали встречаться в 2016 году, поженились 1 мая прошлого года в Лас-Вегасе. После свадьбы они отправились в путешествие по Европе. В июле возлюбленные впервые опубликовали фото со свадебной церемонии. 

Софи Тернер сыграла Сансу Старк в сериале "Игра престолов". Она также снялась в фильмах "Люди Икс: Темный Феникс", "Помешанный на времени", "Джози", "Другая я".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Кадр из сериала "Игры престолов"
Кадр из сериала "Игры престолов"
Софи Тернер
Софи Тернер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.