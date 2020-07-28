Звезда "Игры престолов" тайно родила первенца

Мама с малышом уже выписались из клиники

У 24-летней актрисы Софи Тернер и 30-летнего музыканта Джо Джонаса родилась дочка. Малышку назвали Виллой.

По данным TMZ, роды состоялись в больнице Лос-Анджелеса еще на прошлой неделе, но известно об этом стало только сейчас. Софи Тернер с новорожденной находятся дома.

Супруги пока не комментировали информацию о рождении первенца. Более того, они официально даже не объявляли о беременности Тернер. Ходили слухи, что звездная пара была очень взволнована предстоящим пополнением в семье. Их родные с нетерпением ждали дня родов.

Софи Тернер носила свободную одежду, чтобы спрятать округлившийся животик. Но в какой-то момент она уже не могла скрыть свое положение. В Сети появлялись фото, где актриса шла по улице на поздних сроках беременности.

Джонас и Тернер, которые начали встречаться в 2016 году, поженились 1 мая прошлого года в Лас-Вегасе. После свадьбы они отправились в путешествие по Европе. В июле возлюбленные впервые опубликовали фото со свадебной церемонии.

Софи Тернер сыграла Сансу Старк в сериале "Игра престолов". Она также снялась в фильмах "Люди Икс: Темный Феникс", "Помешанный на времени", "Джози", "Другая я".

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