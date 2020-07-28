День Крещения Руси в Севастополе отметили Крестным ходом

По улицам города с праздничными песнопениями прошли сотни верующих

Православные верующие по всей стране отмечают День крещения Руси. В честь праздника сегодня ровно в полдень по местному времени во всех храмах от Камчатки до Калининграда зазвонили колокола.

Согласно летописи, более века назад князь Владимир выбрал христианство в качестве государственной религии. И крестился сам в крымском Херсонесе. По традиции сегодня в Севастополе - крестный ход к Свято-Владимирскому собору. По улицам города с праздничными песнопениями прошли сотни верующих. В этот день сюда приезжают со всей страны, чтобы поклониться мощам святого Владимира.

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