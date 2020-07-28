В Гидрометцентре объяснили сильные дожди в Москве

Накануне в столице были ливень и шквалистый ветер

Московская погода явно намерена установить новый рекорд. За один июль в городе может выпасть столько осадков, сколько обычно бывает за два месяца.

Накануне днём столица оказалась во власти ливня и шквалистого ветра. Больше всего досталось северо-востоку. За два часа выпало почти 80% месячной нормы осадков. В Ростокине и Ботаническом саду затопило несколько переходов на МЦК. Люди шли по щиколотку в воде, самые смелые - прямо босиком. Из-за непогоды движение на некоторых улицах оказалось временно затруднено. При этом в других округах дожди были не такими сильными. Это связано с погодным явлением, предсказать поведение которого невозможно.

"Такие дожди связаны с так называемой взрывной конвекцией, то есть быстро образуются мощные кучево-дождевые облака, высота верхней границы такого облака может достигать 10-12 километров. Там очень холодно, температура минус 50 градусов. Это облако дает очень много осадков, и происходит это в течение буквально нескольких часов, ну вот этот процесс очень трудно спрогнозировать", - сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

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