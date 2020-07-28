Полиция перекрыла крупный канал поставки наркотиков в Москве

На одной из строек на Ленинградском шоссе задержали 4 человек

В столичном регионе перекрыт крупный канал поставки наркотиков. Распространителей - четверых приезжих из ближнего зарубежья - задержали на одной из строек на Ленинградском шоссе.

Установлено, что один из них сделал закладку с неизвестным веществом на Беломорской улице, сфотографировал её и отправил снимок напарнику для дальнейшего сбыта.

Оперативники изъяли свёрток, в нем оказалось три грамма героина. Ранее по аналогичным эпизодам уже были задержаны семь человек. Выяснилось, что они также входили в эту сеть. Розыск других участников группировки продолжается.

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