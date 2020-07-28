Путину доложили о работе "Ростеха"

В Кремле прошла встреча Владимира Путина и Сергея Чемезова

О производстве высокотехнологичной российской промышленной продукции сегодня говорили в Кремле. Владимиру Путину представил доклад о деятельности корпорации “Ростех” за прошлый год генеральный директор Сергей Чемезов.

"В срок были выполнены все контракты по гособоронзаказу. Уровень исполнения составил практически все 99,5 процента. Если в 2018 году у нас было 26220 контрактов, то в 2019 году – 29170 контрактов. Растёт доля и наших медицинских изделий: сегодня на рынке занимает порядка 10 процентов. Совсем недавно мы были практически близко к нулю", – заявил Чемезов.

"То есть ваша продукция на нашем внутреннем рынке…", – сказал Путин.

"Да, составляет 10 процентов. Ведь раньше мы продукцию эту не выпускали, мы начали совсем недавно все это делать. Успехи показывает и фармацевтическое направление. Удалось снизить долю импортных вакцин на российском рынке с 69 процентов в 2015 году до 17 процентов в 2019 году. Значительно", - сообщил гендиректор "Ростеха".

Корпорация значительно увеличила производство средств индивидуальной защиты, тепловизоров, бесконтактных термометров и других устройств, которые помогают бороться с пандемией. В 50 раз выросло производство аппаратов ИВЛ. Зарегистрирована первая отечественная пента-вакцина. Она позволяет приобрести иммунитет сразу к 5 видам заболеваний. Также зарегистрирован первый российский ультразвуковой комплекс для диагностики и терапии новообразований.

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