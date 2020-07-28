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Гоняющий граффитчиков по Киеву Кличко явился в горсовет на костылях (видео)

14:19
  • вторник
  • 28 июля 2020

В мэрии появилась новая опция - "накостылять"

Мэр Киева Виталий Кличко пришел на заседание Киевсовета на костылях.

Мэр рассказал, что в минувшую субботу сначала играл с сыновьями в футбол, затем поздно вечером гонял вандалов, которые расписывали стены в центре города. В результате старая спортивная травма дала о себе знать – опять надорвалось ахиллово сухожилие.

Кличко добавил, что пока не сможет быстро ходить и предположил, что это может обрадовать некоторых представителей власти.

"И, может, безответственные чиновники радуются, что временно волшебные пенделя не будут долетать? Но теперь появилась новая опция для нерадивых – "накостылять"!", - пошутил Кличко в своем Instagram.

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