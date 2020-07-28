Квартиру Алибасова решили сдавать за 500 тысяч в месяц

Деньги нужны продюсеру для лечения

Бари Алибасов-младший решил сдать в аренду шестикомнатную квартиру отца в центре Москвы.

Как пишет kp.ru, предложение о сдаче шикарной недвижимости уже появилось на популярном сайте объявлений.

Вадим Горжанкин, PR-директор Алибасовых, заявил, что квартиру можно будет арендовать с сентября за 500 тысяч рублей в месяц.

"Бари-младший сдает ее, потому что отец в ближайшее время отправится на реабилитацию в Калининград. Кроме того, сын продюсера сдаст и свою более скромную жилплощадь, так как на восстановление Бари Каримовича может не хватить денег", - рассказал Горжанкин.

Продюсер Бари Алибасов с июня находится в психбольнице. По некоторым данным, он отравился алкоголем. Его сын утверждает, что продюсера "На-На" пытались отравить, чтобы завладеть его собственностью.

Алибасов-младший намерен отправить отца на двухлетнюю психотерапевтическую реабилитацию в Калининграде. "Он невменько (невменяемый) на всю жизнь с вероятностью 90%", - заявил наследник продюсера.

Некоторые журналисты и интернет-пользователи подозревают, что история с госпитализацией - это очередной пиар-ход Алибасова. По их мнению, примерно так же продюсер действовал в прошлом году, когда якобы отравился средством для очистки труб и оказался на грани жизни и смерти.

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