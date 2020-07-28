Джонсон заявил о второй волне коронавируса в Европе

Премьер попросил своих европейских коллег быть на чеку

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о признаках второй волны коронавируса в Европе.

Например, сложной остается ситуация с COVID-19 в Испании, Лондону пришлось ввести обязательный двухнедельный карантин для прибывающих с Пиренейского полуострова.

Правительство Бельгии предупредило, что в стране может быть введен жесткий карантин в связи с увеличением числа инфицированных на 71% в период с 17 по 23 июля.

Беспокойство вызывают ситуации с Германии и Франции, там продолжается рос числа заболевших, пишет ТАСС.

"Давайте будем абсолютно честны по поводу того, что происходит в Европе, среди некоторых наших европейских друзей. Я боюсь, что в некоторых местах мы начинаем видеть признаки второй волны пандемии", — заявил Джонсон в эфире телеканала Sky News.

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