Названы страны, с которыми Россия откроет авиасообщение на втором этапе

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Россия на следующем этапе возобновления авиасообщения может открыть полеты в Южную Корею и на Мальдивы.

Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к авиавластям. Собеседник РБК утверждает, что Россия рассматривает возобновление полетов на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты. В свою очередь источник "Интерфакса" добавил к этому списку Венгрию.

"Российская сторона готова к переговорам, однако официального однозначного положительного либо отрицательного ответа от этих стран о готовности принять россиян не получено", - заявил собеседник агентства.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о возобновлении международного сообщения с 1 августа. На первом этапе откроются рейсы в Турцию, Великобританию и Танзанию.

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