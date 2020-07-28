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Стало известно, когда наступит новый ледниковый период на Земле

15:27
  • вторник
  • 28 июля 2020

Ученый поделился своим прогнозом

Наступление нового ледникового периода на Земле зависит от человеческого фактора эмиссии углекислого газа, этот период может начаться через 100 тысяч лет. Такое мнение высказал РИА Новости профессор Токийского университета Масаюки Икэда.

По его словам, сейчас наша планета находится на пике цикла длительностью 10 миллионов лет с прохладным интенсивно-муссонным климатом и низкой концентрацией углекислого газа.

Ранее ученые установили, что мел-палеогеновое вымирание, из-за которого исчезли динозавры, было вызвано нехваткой солнечного света.

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