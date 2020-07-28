Депутат Мосгордумы Андрей Титов: Интерес детей к техническому творчеству растет

К онлайн-занятиям в детских технопарках столицы с конца марта присоединились 33,5 тысячи школьников

Депутат Мосгордумы Андрей Титов заявил, что интерес к техническому творчеству среди школьников продолжает расти, и спрос на такие занятия огромный. Так, к онлайн-занятиям в детских технопарках столицы с конца марта присоединились 33,5 тысячи школьников.

В беседе с изданием "Аргументы и факты" Титов рассказал, что московская система дополнительного образования в сфере технического творчества совершила за последние годы огромный шаг вперёд. По его словам, школьники могут выбрать платные и бесплатные образовательные интенсивные курсы.

"В части технопарков, несмотря на летние каникулы, занятия продолжаются до сих пор. Это свидетельство высокого профессионализма педагогов и неподдельного интереса к этому увлечению у ребят", - пояснил депутат.

Титов добавил, что подобные проекты играют роль социального лифта для будущих специалистов.

Ранее запись открыли "Траектория взлёта", "Калибр", "Кулибин Про", детские технопарки Центра развития инжиниринга Московского политеха, "Москва" и "Мосгормаш".

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