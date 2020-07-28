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Путину доложили о поставках новой российской вакцины в клиники

15:28
  • вторник
  • 28 июля 2020

Препарат защитит от пяти заболеваний

Президенту России доложили о поставках новой российской вакцины в медучреждения. Как сообщил Владимиру Путину глава Ростеха Сергей Чемезов, прививка отечественного препарата обеспечит защиту сразу от пяти тяжелых заболеваний.
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"Зарегистрирована первая отечественная пентавакцина, то есть вакцина сразу от пяти видов заболеваний: дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита B и гемофильной инфекции", - сазал Чемезов на встрече с российским лидером. Глава Ростеха заметил, что  раньше в России таких вакцин не существовало, привиться сразу от пяти болезней можно было только за границей. Теперь же российский препарат зарегистрирован, уже начались поставки в медицинские учреждения.

Опыт создания многовалентной вакцины у госкорпорации уже есть. Чемезов напомнил, что в 2019 году Ростех начал поставки первой отечественной четырехвалентной вакцины для профилактики гриппа по стандартам ВОЗ. Прививка препаратом "Ультрикс Квадри" защищает пациента от четырех различных штаммов гриппа.

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