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В Санкт-Петербурге столкнулись два грузовых поезда (видео)

15:50
  • вторник
  • 28 июля 2020

Один из вагонов отлетел в сторону

В Санкт-Петербурге после столкновения с рельсов сошли два электровоза.

ЧП произошло в 14:39 во Фрунзенском районе на грузовой железнодорожной станции "Купчинская". Один из вагонов отлетел в сторону.

На расписании электричек и поездов произошедшее никак не сказалось. Пассажирские поезда пущены по резервному маршруту.

По официальным данным, пострадавших нет, но источник ТАСС утверждает, что машинист одного из электровозов поучил травмы. Точная причина ЧП пока неизвестна. Сейчас на месте происшествия ведутся восстановительные работы.

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