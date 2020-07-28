Саакашвили решил упразднить Конституционный суд на Украине

А процессы предложил проводить онлайн

Конституционный суд Украине вообще не нужен, заявил Михаил Саакашвили. Глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Незалежной презентовал свою концепцию структуры судебной власти.

Судебная реформа за авторством Саакашвили предполагает не только сокращение численности судов с 764 до 200, но и упразднение Конституционного суда. "Мы предлагаем вынести на референдум вопрос упразднения нынешнего Конституционного суда и создания Конституционной палаты в Верховном суде Украины", - заявил бывший президент Грузии.

По замыслу Саакашвили, на Украине следует ликвидировать административные суды, систему хозяйственных судов и создать окружные суды. Также украинцы смогут обращаться в Высший административный суд, Высший антикоррупционный суд и Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности.

Экс-губернатору Одесской области очень понравилась инициатива президента Владимира Зеленского - "Государство в смартфоне". Саакашвили предложил добавить еще и "суды в смартфоне" – все важные судебные дела решать онлайн, передает ТАСС.

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