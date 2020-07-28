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Саакашвили решил упразднить Конституционный суд на Украине

16:03
  • вторник
  • 28 июля 2020

А процессы предложил проводить онлайн

Конституционный суд Украине вообще не нужен, заявил Михаил Саакашвили. Глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Незалежной презентовал свою концепцию структуры судебной власти.
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Судебная реформа за авторством Саакашвили предполагает не только сокращение численности судов с 764 до 200, но и упразднение Конституционного суда. "Мы предлагаем вынести на референдум вопрос упразднения нынешнего Конституционного суда и создания Конституционной палаты в Верховном суде Украины", - заявил бывший президент Грузии.

По замыслу Саакашвили, на Украине следует ликвидировать административные суды, систему хозяйственных судов и создать окружные суды. Также украинцы смогут обращаться в Высший административный суд, Высший антикоррупционный суд и Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности.

Экс-губернатору Одесской области очень понравилась инициатива президента Владимира Зеленского - "Государство в смартфоне". Саакашвили предложил добавить еще и "суды в смартфоне" – все важные судебные дела решать онлайн, передает ТАСС.

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